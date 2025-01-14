SGK, borçlulara e-hacize başladı

"Primlerinde usulsüzlük şüphesi bulunan" binlerce emekliye tek tek tebligat göndererek izaha çağıran Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olan milyonlarca vatandaş için e-haciz işlemlerine başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), milyonlarca emeklinin prim ödemelerini geçmişe dönük incelemeye alırken, bu uygulama için oluşturulan ekipler tespit ettikleri ya da şüphelendikleri usulsüzlük durumlarında emeklileri ifadeye çağırmaya devam ederken e-hacizlere de başladığı ortaya çıktı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9,4 Milyon Genel Sağlık Sigortası prim borçlularına e-haciz gönderildiğini belirterek bu kişilerin banka hesaplarına blokeler konulduğunu açıkladı.

Cenkçi yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“9,4 Milyon Genel Sağlık Sigortası prim borçlularına e-haciz gönderildi, banka hesaplarına blokeler konuldu.

Milyonlarca esnafımız bu ağır ekonomik krizde ne yazık ki SGK işveren prim ve Vergi borçlarını ödemedikleri için hacizlik oldular.

Yönetemediğiniz ekonominin oluşturduğu krizin ağır faturasını yine toplumun boynuna astınız.

Vatandaşlarımız kapsamlı bir kamu borç yapılandırması beklerken, şimdi Sayın Bakan YAPILANDIRMA YOK diyor.

Ne oldu da aylardır planladığınız borç yapılandırma düzenlemesinden vazgeçtiniz? Üstelik Maliye Bakanı Şimşek’in tahsil kabiliyeti olarak gördüğü ve istediği yapılandırmadan.

Çünkü belediyelerin borcu size siyasi bir malzeme. Kullan kullanabildiğin kadar.

Yapılandırma çıkarsa başta CHP’li belediyeler olmak üzere muhalefet siyasi parti belediyeleri yararlanacak ve bu sizin işinize hiç gelmeyecek.

Yapılandırmadan bu sebeple vazgeçtiğinizi bilmediğimizi mi zannediyorsunuz?

Ayrıca yandaş kanalın @HaberturkTV candaş gazetecisi @fevzickr bey, belediyeler özelinde yapılandırma sorusuyla kamu hizmeti yaptığınızı zannetmeyin. Sormanız gereken ise; “kamu borçlarından dolayı hacizlik olan milyonlarca vatandaşımız için yapılandırma çıkacak mı” olmalıydı.

Körler sağırlar, birbirini ağırlar!”