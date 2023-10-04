SGK uzmanı Erdursun memur ve emekliye yapılacak zammı açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Eylül ayı enflasyon verileri enflasyonun yılın zirvesinde olduğunu ortaya koymuştu.

TÜİK verilerine göre Eylül ayında tüketici ve üretici enflasyonları şöyle gerçekleşti:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,53, aylık %4,75 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,44, aylık %3,40 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,55 artış gösterdi.