SGK uzmanı Erdursun memur ve emekliye yapılacak zammı açıkladı
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, dün açıklanan enflasyon verileri üzerinden memur ve emekli maaşlarına yapılmasını öngördüğü zam tahminini açıkladı.
TÜİK verilerine göre Eylül ayında tüketici ve üretici enflasyonları şöyle gerçekleşti:
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,53, aylık %4,75 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,44, aylık %3,40 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,55 artış gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdursun şu ifadeleri kullandı:
"TÜİK Eylül ayı enflasyonunu yüzde %4.75 olarak açıkladı. TÜİK OVP’de hedeflenen %65’i tutturacak! Memura, memur emeklilerine %47, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %38 zam (enflasyon farkı) çıkacak, seçim öncesinde %50’ye tamamlanacak!
1 Temmuz’da emekliye yapılan %25 oranında zam! TÜİK verilerine göre 3 ayda eridi! 3 aylık enflasyon %25.10! Ekim ayında emekli aylıklarına seyyanen artış olması gerekiyor. Bu emekli aylıklarıyla emeklileri huzur evleri dahi kabul etmiyor."
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