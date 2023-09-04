Sigaradan sonra biraya da zam geliyor
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına yapılan zammın ardından biraya da yakın zamanda zam geleceğini açıkladı.
Her gün gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Philip Morris sigara grubuna 5 liralık zam geldi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Bu zamlar artık her 2 ayda 1 gelecek" dedi.
İçki ve bira zammının de yakın zamanda geleceğini duyuran Aybaş, "Biralara en az 7-10 tl arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
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