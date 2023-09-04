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Sigaraya 5 TL zam geldi

Sigaraya 5 TL zam geldi
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2023 yılında zam üstüne zam gelen sigara fiyatlarına yine zam yapıldı. Bugün itibariyle bir sigara grubuna 5 TL zam geldi.

Seçim sonrası başlayan zam furyasından sigara da nasibini aldı. Sigara fiyatları bir kez daha zamlandı.

Zam haberini Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

Buna göre, Philip Morris grubuna 5 lira zam geldi. Zam bugünden itibaren geçerli olacak. 

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

Sigaraya 5 TL zam geldi - Resim : 1

 

Etiketler sigaraya zam sigara fiyatları Philip Morris
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