Sigaraya yine, yeniden zam geldi!
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına 5 TL zam geldiğini duyurdu.
Seçim sonrası tütün ürünlerine yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu.
Aybaş, X hesabından yaptığı açıklamada, ''Sigara gruplarına 5 TL zam geldi. Memlekete hayırlı olsun'' diyerek zamlı sigara fiyatlarının yer aldığı listeyi paylaştı.
Sigaraya yapılan son zamla birlikte JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 50 liraya yükseldi.
Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.
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