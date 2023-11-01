Sigaraya yine, yeniden zam geldi!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına 5 TL zam geldiğini duyurdu.

Seçim sonrası tütün ürünlerine yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu.



Aybaş, X hesabından yaptığı açıklamada, ''Sigara gruplarına 5 TL zam geldi. Memlekete hayırlı olsun'' diyerek zamlı sigara fiyatlarının yer aldığı listeyi paylaştı.

Sigaraya yapılan son zamla birlikte JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 50 liraya yükseldi.

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