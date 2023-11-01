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Sigaraya yine, yeniden zam geldi!

Sigaraya yine, yeniden zam geldi!
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına 5 TL zam geldiğini duyurdu.

Seçim sonrası tütün ürünlerine yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu.

Aybaş, X hesabından yaptığı açıklamada, ''Sigara gruplarına 5 TL zam geldi. Memlekete hayırlı olsun'' diyerek zamlı sigara fiyatlarının yer aldığı listeyi paylaştı. 

Sigaraya yapılan son zamla birlikte JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 50 liraya yükseldi. 

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.

Sigaraya yine, yeniden zam geldi! - Resim : 1

 

 

Etiketler sigaraya zam sigara fiyatları JTI grubu
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