Son fırsat ! Borcunuzu ödemek için 16 gününüz kaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünsal Kaya, “SGK’ya borcu olan vatandaşlarımız mağdur olmamaları için 31 Mayıs 2017 tarihine kadar borçlarını ödemelidir” dedi. Maliye Bakanı Ağbal da, yeniden yapılandırmadan yararlananlar için, "Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin" uyarısında bulunmuştu.

"15-21 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası" nedeniyle Samsun SGK İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende konuşma yapan SGK İl Müdürü Ünal Kaya, 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına yapılanma getirildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımıza kurumumuza olan borçlarını ödemeleri konusunda büyük kolaylık getirilmiştir. 6770 sayılı kanunla bu kapsamda yapılandırılan borçların taksitlerinin son ödeme tarihleri 4 ay daha ertelenmiştir. Bu erteleme ile vadesi geçmiş taksitlerin 31 Mayıs 2017’ye kadar ödenmesi şartıyla yapılandırmalar geçerli sayılmıştır. Vatandaşlarımız mağdur olmamaları için bu tarihi kaçırmamalıdır” şeklinde konuştu.