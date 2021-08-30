  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sosyal medyaya ''ekonomi'' sansürü! Eleştiren paylaşımlar silinecek!

Sosyal medyaya ''ekonomi'' sansürü! Eleştiren paylaşımlar silinecek!

Sosyal medyaya ''ekonomi'' sansürü! Eleştiren paylaşımlar silinecek!

Çin'de ülke ekonomisini "karalayan" paylaşımları sosyal ağlardan kaldıracağı açıklandı.

Çin Siber Uzay İdaresi'nin internet sitesinden yayınlanan bildiride, ülke ekonomisini ‘karalayan’ paylaşımların sosyal ağlardan kaldırılacağı ifade edildi.

Alınan kararla, ticari site ve platformlar, sosyal medyada ülke ekonomisine zararlı gördükleri bilgiler barındıran içerikleri kaldırmak zorunda kalacak. Yabancı medyadan ‘Çin'in iç mali işlerine’ yönelik doğruları yansıtmayan mesaj veya yorumlar yayınlayan siteler hakkında soruşturma açılacak.

Çinli yetkililer, ülke ekonomisine ‘zararlı’ finansal bilgileri yayınlayan ticari platformlar ve hesaplarla sosyal medyada bu şekilde mücadele etmeyi planlıyor.

Daha önce Bloomberg uzmanları, Çin'in metalden eğitim ve gayrimenkule kadar uzanan çeşitli sektörlere yönelik baskılarının finansal piyasaları zayıflattığını ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyüme perspektifini sınırladığını belirtmişti.

 

Etiketler çin sosyal medya ekonomi karalama eleştiri yasak sansür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray, Kasımpaşa ile berabere kaldı
İşte 30 Ağustos’ta zaferi getiren Atatürk’ün dahiyane savaş planı
Gelinin testi pozitif çıktı düğün karıştı
Ünlü ekonomistten Dolar/TL kuru için dikkat çeken tahmin
Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken ittifak açıklaması
Demet Akalın bu iltifatı yüzünden mahkemelik oldu
Hazal Kaya'yı gören tanıyamadı
Altında Atatürk'ün imzası olan Büyük Zafer 99 yaşında! Kutlu olsun!
Küle dönen cennetlerimizde hayat yeniden yeşeriyor