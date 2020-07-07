Sosyal yardım zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamını açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı da yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayısını belirledi. Ocak – haziran döneminde 0.146061 olan memur maaş katsayısı 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yılın ikinci yarısında 0.154461’e yükseltildi.

Temmuz ayından itibaren ödenecek sosyal yardımlar da buna bağlı olarak artırıldı. Muhtaç durumdaki vatandaşlara ve engellilere devlet tarafından yapılan yardımlar bu ay zamlı ödenecek.

Evde bakım maaşı alabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu olması ve raporda "ağır engelli" olduğunun belirtilmesi, engelli bireyin kişisel bakımını tek başına karşılayamaması koşulları aranıyor. Ağır hastalık dolayısıyla yaşamını başkalarının yardımıyla sürdürenler de bu kapsamda değerlendiriliyor.

Evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekiyor. 2020 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin bin 962 TL’nin altında olması gerekiyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

Geçen yıl yapılan kanun değişikliği uyarınca, ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere verilen biner lira tutarındaki ikramiyeler, evde bakım yardımında kişi başına gelir hesabına dahil edilmiyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın heberine göre, bu yıl ocak-haziran döneminde bin 460 TL olan engellilerin evde bakım yardımı temmuz ayından itibaren yılsonuna kadar 1.544 lira olacak.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 2 bin 921 liradan 3 bin 88 liraya yükseldi.

ENGELLİ AYLIĞI

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara yılın ilk yarısında aylık 805 lira yardım yapıldı. Bu tutar yılın ikinci yarısı için 851 liraya yükseltildi.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım tutarı da 537 TL’den 567 TL’ye çıktı.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 537 liradan 567 liraya yükseldi

65 YAŞ AYLIĞI 711 TL OLDU

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 672 liradan 711 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanmasının mümkün olmaması gerekiyor.

SİLİKOZİS HASTALARININ MAAŞLARI

Kot taşlama işlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan vatandaşlara 2011 yılından itibaren aylık yardım yapılıyor. Yardım tutarı, meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasındakilerde bin 160 liradan bin 226 liraya, yüzde 35-54 arasındakilerde bin 326 liradan bin 402 liraya, yüzde 55’in üzerinde olanlarda ise bin 477 liradan bin 561 liraya çıktı.

SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA KALANLARA VERİLEN HARÇLIK

Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da artacak. Harçlık tutarı yaşlılarda 247 liradan 261 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 99 liradan 104 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 148 liradan 156 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 198 liradan 209 liraya yükselecek.

SOSYAL YARDIMLAR İÇİN NEREYE NASIL BAŞVURULUR?

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi sosyal yardımlar için başvuruların ikâmetgâhın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılması gerekiyor. Yaşlı aylığı başvurularında herhangi bir belge talep edilmiyor. Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında ise sağlık kurulu raporu aranıyor. Gelir testi için ise herhangi bir belge talep edilmiyor.

İKÂMETGÂHINI DEĞİŞTİRENLER DİKKAT

Aylık almakta iken ikâmetgâhını başka vakıf görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları geçici olarak durduruluyor. Bir yıl içinde yeni ikâmetgâh bölgesindeki vakfa başvurulması ve muhtaçlığın devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, durdurulduğu tarihten itibaren aylıklar yeniden bağlanır. Sağlık raporunu, süresi dolduktan sonra yeniletmeyenlerin aylığı da aynı şekilde durdurulur.

18 yaş altı engelli yakını aylığı, 18 yaşın doldurulduğu tarihte kesilir. Aylığın on ay boyunca alınmaması veya gelir kriterinin kaybedilmesi halinde de aylık kesilir.

