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  3. 16 Ekim 2020 08:50

SPK duyurdu, 36 internet sitesi kapatılıyor

SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 36 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı aldı.

SPK duyurdu, 36 internet sitesi kapatılıyor
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) internet üzerinden izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren internet siteleriyle mücadelesi sürüyor.

SPK, yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 36 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Kurul'un söz konusu sitelerle ilgili daha önce de defalarca işlem yapmasına rağmen, site isimlerinde ufak değişikliklerle işlemlerine devam etmesi dikkat çekiyor.

SPK'nın haftalık bülteninde konu ile ilgili yer alan bilgilere göre Kurul'un izinsiz işlem gerçekleştirdiği tespit ettiği ve işlem başlattığı siteler şu şekilde:

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