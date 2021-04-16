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SPK'dan Biotrend Enerji'nin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları'nın halka arzına izin verdi.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzda şirketin 150 milyon liraya yükselecek sermayesinin 36.67 milyon liralık bölümü hisse başına 16.5-18 lira aralığından halka arz edilecek. Ek talep gelmesi halinde 5 milyon lira nominal büyüklükte ek satış yapılabilecek.

Ek satışın da yapılması halinde şirketin %27.8'i halka arz edilecek, halka arz büyüklüğü 689-750 milyon lira büyüklüğünde olacak.



 

Reuters

Etiketler SPK Sermaye Piyasası Kurulu borsa bist borsa istanbul Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları
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