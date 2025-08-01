Stopaj oranı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Menkul kıymet gelirlerine uygulanan vergi avantajının süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranlarının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Daha önce 31 Temmuz 2025’te sona ermesi beklenen uygulama, 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu karar, özellikle devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve belirli yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan vergi oranlarını kapsıyor.

Yatırım araçlarına göre geçerli olan güncel stopaj oranları şu şekilde sıralanıyor:

Devlet tahvili ve Hazine bonoları: Yüzde 10

Borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları: Yüzde 0

Kâr payı gelirleri (bazı koşullarda): Yüzde 15

Yeni düzenleme ile birlikte, menkul kıymet gelirlerinden alınan bu düşük oranlı vergiler 31 Aralık 2025’e kadar uygulanmaya devam edecek. Böylece, yatırımcılar yıl sonuna kadar vergi avantajını sürdürebilecek.