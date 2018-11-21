Su faturasını görünce şaşkına döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 82 yaşındaki Mualla Baştuğ 6 ay içerisinde sadece ayda 3-4 gün kaldığını iddia ettiği evinde yaşanan su sızıntısı nedeniyle 501 TL’lik fatura gelmesinin sıkıntısını yaşayarak, emekli maaşı ile geçindiğini faturanın düzeltilmesini istedi.



Gebze Mutlu Kent Mahallesi Akarsu Bloklarında 20 yıldır tek başına yaşayan, yılın büyük bir kısmını çocuklarının yanında geçiren Mualla Baştuğ, evine döndüğünde musluktan su sızması nedeniyle gelen fatura ile şoke oldu. Mualla Baştuğ, İSU’ya başvurarak itirazda bulundu. Mualla Baştuğ dilekçesinde emekli maaşı ile geçimini sağladığını belirterek, evde olmadığı sırada musluğun arızalı olması nedeni su sızdığını, bunu evine gelince fark ettiğini, 119 TL’lik fatura geldiğini, yaklaşık 2 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüştüğünü, başkanın talimatı ile görevlilerin musluğun onarımını yaptığını, 119 TL’lik faturanın bu ay itibarı ile 501 TL’ye yükseldiğini ifade ederek, itirazda bulundu.

Mualla Baştuğ, İSU yetkililerine daha önce ödediği faturaları gösterdiğini, en yüksek faturasının 41 TL olduğunu belirterek, faturada yeniden düzenleme yapılmasını istedi.