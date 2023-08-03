  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Süper Bono mu geliyor ? Açıklama geldi

Süper Bono mu geliyor ? Açıklama geldi

Süper Bono mu geliyor ? Açıklama geldi
Güncelleme:

Piyasada son dönemde çok fazla tartışılan süper bono formülünün, ekonomi yönetiminin gündeminde olmadığı ifade edildi.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, bütçe ya da Merkez Bankası üzerinde yükümlülük getirecek yeni bir formüle sıcak bakılmıyor.

Kur korumalı mevduatın sürdüğü ortamda yeni bir maliyet yaratıcı önlemin düşünülmediği, farklı dizayn edilmiş ve Türk lirasına geçişi teşvik edici seçenekler üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Şu an itibarıyla bu ürünlerin nihai haline gelmediği, ancak süper bono gibi seçeneklerin devre dışı olduğu vurgulanıyor.

Etiketler süper bono bono kkm ekonomi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AYM bürokrasideki ''kıyak'' maaşa dur dedi
Galatasaray evinde turladı; yeni rakibi belli oldu
Onlar artık ''ölümüne'' kanka....
İşte Dolar, Euro ve altının enflasyona tepkisi
Otomobilde sigara içmek isterken bu hale geldiler
Kocaeli'de polislere silahlı saldırı!
Bez Bebek dizisinin efsane ikilisi yıllar sonra buluştu! Değişimleri olay oldu
Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca...
Necmettin Batırel'den benzin fiyatı için olay tahmin
Enflasyon sonrası Ağustos 2023 kira zam oranı belli oldu