Süper Bono mu geliyor ? Açıklama geldi

Piyasada son dönemde çok fazla tartışılan süper bono formülünün, ekonomi yönetiminin gündeminde olmadığı ifade edildi.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, bütçe ya da Merkez Bankası üzerinde yükümlülük getirecek yeni bir formüle sıcak bakılmıyor.

Kur korumalı mevduatın sürdüğü ortamda yeni bir maliyet yaratıcı önlemin düşünülmediği, farklı dizayn edilmiş ve Türk lirasına geçişi teşvik edici seçenekler üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Şu an itibarıyla bu ürünlerin nihai haline gelmediği, ancak süper bono gibi seçeneklerin devre dışı olduğu vurgulanıyor.