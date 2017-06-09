Süper Loto rekora koşuyor

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 503. hafta çekilişinde 5 bilen 81 kişi 11 bin 112 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 845 kişi 199 lira 5'er kuruş, 3 bilen 105 bin 743 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 3 milyon 535 bin 216 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 552 bin 261 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 428 bin 371 lira 65 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto, bu haftayla 8. kez devretmiş oldu.

KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 503'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftanın kazandıran numaraları 10, 27, 36, 38, 51 ve 53 oldu.