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Suriye gümrük vergilerini artırdı; Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Suriye gümrük vergilerini artırdı; Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi
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Ticaret Bakanlığı, Suriye’nin Türkiye’ye yönelik gümrük vergileriyle ilgili istişareler yapıldığını ve gelecek hafta da yüz yüze bir toplantı planlandığını açıkladı.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'de başa geçen Ahmed Şara yönetimindeki geçici hükümet, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı aldı.

Suriye’de yeni yönetimin tüm sınır kapılarında aynı gümrük mevzuatını uygulamaya başlamasına ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama yapıldı. Yürürlüğe konulan vergi sisteminin Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz, Suriye’de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun şartlarda erişimin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.”

“Önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır”

Açıklamada, Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapıldığı da belirtilerek, “Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Suriye’nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz” ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler Suriye gümrük vergisi türkiye ticaret bakanlığı
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