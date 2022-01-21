Swap anlaşmaları için dikkat çeken açıklama

Merkez Bankası'nın Katar, Güney Kore, Çin ve Bae ile yaptığı swap anlaşmalarının ardından ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, yaptığı açıklamada, " yeni swap anlaşmasını anlamlı bir pozitif gelişme olarak görmüyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yabancı merkez bankalarıyla yaptığı swap anlaşmalarının büyüklüğü 28 milyar dolara yaklaştı. Çin anlaşmasından 6 milyar dolar karşılığı yuan, Katar anlaşmasından 15 milyar dolar karşılığı riyal TCMB rezervlerine yansırken, Günek Kore anlaşmasından gelecek 2 milyar dolar karşılığı won henüz hesaplara yansımadı.

BANKALARDAN ‘ETKİSİ OLMAZ’ YORUMU

ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, swap duyurusunun ardından yayımladığı notta “Sadece manşet brüt rezervi artırdığı ancak TCMB’nin konvertibl rezervlerini artırmayacağı için yeni swap anlaşmasını anlamlı bir pozitif gelişme olarak görmüyoruz” dedi.

HSBC Portföy tarafından yayımlanan günlük bültende de BAE ile yapılan swap anlaşmasına değinilerek “Piyasa oyuncuları swaplardan arındırılmış net rezervleri takip ettiği için swap anlaşmasının TL üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz” denildi.

İKİLİ TİCARETTE KULLANILMIYOR

TCMB, daha önceki swap anlaşmalarında olduğu gibi BAE ile yapılan swap anlaşmasında da hedefin “iki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi” olduğunu belirtti ancak swap anlaşmalarıyla çok büyük oranda ticarette kullanılmadığı biliniyor.

Reuters’ın konuya ilişkin haberinde de bu noktaya dikkat çekilerek “Swap anlaşmaları özünde iki ülke arasında lokal para cinsinden ticareti geliştirmek için yapılan anlaşmalar. Bu anlaşmalar uluslararası ticarette döviz kullanımını azaltması halinde uzun vadeli pozitif etkileri belirgin. Ancak bugüne kadar TCMB’nin swaplarından sadece Çin ile olandan bir kullanım gerçekleşti ve tutarlar da Türkiye ekonomini etkilemeyecek düzeye ulaşmadı” denildi.

‘GENEL KOMPOZİSYONU DEĞİŞTİRMEZ’

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Bu adımlar; genel perspektiften baktığımızda brüt rezervleri olumlu etkiliyor. Biz ise olaya daha çok net rezerv ve swap hariç net rezerv üzerinden bakmaktayız. Güncel tabloda net rezervler 8 milyar dolar civarındayken, swap hariç net rezervlerde eksi 56 milyar dolar gibi son derece olumsuz bir tablo bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, “BAE ile olan swap anlaşmasını da, aynı diğer önceki benzer anlaşmalar gibi brüt rezervleri artırmak için olumlu görmekte, genel kompozisyonu ise değiştirmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

7 Aralık itibarıyla TCMB’nin brüt rezervi 109,4 milyar dolar, net rezervi 7,9 milyar dolar, swap hariç net rezervi ise eksi (-) 56,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Reuters