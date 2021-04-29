Tam kapama karantina sürecinde ev konforunda tatil!

Alınan tam kapama kararı ile birlikte Villa Kiralama sektöründe büyük talep yaşanıyor. 18 günlük karantina sürecini şehirden uzak izole tatil villalarında geçirmeyi düşünen misafirler için Villa İşletmeleri özel kampanyalar düzenliyor….

700’den fazla Kiralık Villa seçeneği ile misafirlerine tatil villalarına rezervasyon imkanı sunan Heryervilla.com misafirlerine 29 Nisan girişli 17 Mayıs çıkışlı olmak üzere özel havuzlu villalarda izole ve konforlu bir izole tatil imkanı sunuyor…

Dezenfekte Edilmiş Özel Tatil Villaları

Pandemi sürecince misafirleri öncesinde titizlikle dezenfekte edilen tatil villaları misafirleri için izole ve güvenli bir konaklama deneyimi sunuyor. Doğa ile iç içe, müstakil ve özel havuzlu villalarda hamam ve sauna hizmeti sunanlarda var.

Ayrıca misafirler bazı villarda yer alan aktivite alanları ile bilardo, langırt, sinema odası ve masa tenisi gibi eğlenceli aktiviteler ile de sıkılmadan karantina sürelerini geçirebilirler.

Zengin Villa Seçenekleri

Heryervilla.com’un misafirlerine sunduğu villalar arasında birçok seçenek mevcut. Balayına Özel Balayı Villaları, 2 Kişilik Havuzlu Villa, Mahremiyete saygı duyan havuzu dışarıdan görülmeyen Muhafazakar Villalar, İslami Tatil Villaları, Aileye Uygun Villalar, Arkadaş Gruplarına Uygun Villalar, Deniz Manzaralı Villalar, Doğa İçerisinde Villalar, Çocuklu Aileler için Çocuk Havuzlu Villalar da heryervilla.com’un sunduğu geniş villa seçenekleri arasında.

Akdeniz ve Ege’de Doğa İle Baş Başa Karantina

Tatil villaları özellikle Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan bölgesinde ve Ege’de Muğla’nın Fethiye ilçesindeki tatil bölgelerinde yer alıyor. Tatil villaları ev konforunda konaklama imkanı sunuyor. Bu villalara valizinizi alıp gitmeniz mümkün çünkü tatil villaları bir evde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ekipmanı içerisinde barındırıyor.

Karantina sürecini ve yaz tatilini bu tatil villalarında geçirmeyi planlayan tatil severler Heryervilla.com web sitesinden ve misafir temsilcilerine ulaşarak bu villalara anında rezervasyon işlemi gerçekleştirebiliyor. Villalar kapanma tarihlerinde kiralanabildiği gibi yaz tatili boyunca minimum 5 gece ve haftalık kiralık villa seçenekleri de yine misafirlere sunulan seçenekler arasında.

Son kez birbirimizden ayrı kapanacağımız, yeniden bir arada olduğumuz sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle…