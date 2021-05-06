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''Tam kapanma'' destek ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1.100 TL tutarındaki nakdi yardım ödemelerinin başladığını açıkladı.

Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.

"2 MİLYONDAN FAZLA HANEYE DESTEK VERMİŞ OLACAĞIZ"
Bakan Yanık, "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız." dedi.

DESTEK İÇİN BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK
Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Bakan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunun altını çizdi.

Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemeleri salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.

Etiketler tam kapanma nakdi yardım ihtiyaç sahibi destek ödemesi
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