Tarihin en büyük halka arzı! Tab Gıda talep toplama tarihleri açıklandı

SPK'nın halka arz başvurusuna onay verdiği Tab Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 18-19-20 Ekim tarihlerinde halka arz edilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Ekim tarihli kararıyla içlerinde Burger King, Arbys, Popeyes, Sbarro ve Subway'ın da bulunduğu 1.500 restorana sahip Tab Gıda’nın halka arzını onaylamıştı. Böylelikle şirketin halka arz süreci başlamıştı.

Şirketin, halka arz edileceği tarih de belli oldu.

halkaarz.net’in aktardığına göre şirket 18-19-20 Ekim tarihlerinde halka arz edilecek. Hisseler, 130 liradan satılacak. Halka arzda toplamda 52 milyon 500 bin nominal değerli pay satılacak.

TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına sahip olacak.

Borsa İstanbul tarihindeki diğer büyük halka arzlar

Halkbank’ın 2012 yılındaki ikincil halka arzının büyüklüğü 4,51 milyar lira olmuştu.

Halkbank’ın ardından bugüne kadarki TL cinsinden en büyük halka arz büyüklükleri 3,48 milyar lira ile Ahlatçı Doğalgaz, 3,46 milyar lira ile Enerya Enerji, 3,34 milyar lira ile Akfen Yenilenebilir Enerji, 3,26 milyar lira ile CW Enerji ve 3,1 milyar lira ile Bien Yapı Ürünleri şeklinde gerçekleşmişti.