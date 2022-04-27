Tarladan sofraya meyve-sebze fiyatı araştırıldı, yeni suçlu bulundu

Rekabet Kurumu, yaş meyve ve sebzeye yönelik sektör araştırması raporunu yayımladı. Rapora göre fiyat artışının nedenlerinden biri de uzun tedarik zinciri oldu...

Rekabet Kurumu, yaş meyve ve sebzeye yönelik sektör araştırması raporunu yayımladı.

Raporda domates örneği üzerinden gidiliyor. Mevcutta zincir çiftçiden başlıyor, sonra tacir geliyor, ardından, üretim merkezi komisyoncusu, sevkiyatçı yani hal, tüketim merkezi komisyoncusu, yine sevkiyatçı yani hal ve en son da market var. Oluşturulan senaryoya göre örneğin çiftçinin kilogramını 1 liradan sattığı 10 bin kilogram domates tüm bu aşamalardan sonra markete kilosu 2 lira 81 kuruşa satılıyor. 10 bin kilogramlık domates yolda fireye uğrayıp 8 bin kiloya düşüyor.

Öneri ise şu; tarladaki çiftçiden ürününü direkt üretici örgütünün alması. Burada üretici örgütü ürünün nakliyesi için bir miktar bedele katlanıyor ve ürün markete yine üretici örgütü tarafından satılıyor. Böylelikle çiftçiden 1 kilogramı 1 TL olarak alınan domates, aracı sayısı azaltıldığında yani üretici örgütünün ürünü aldığında ne olur buna bakılıyor. 1 kilogramlık ürünün bu kez çiftçiden 1 TL 30 kuruşa alındığı varsayılıyor. Ve daha önce kilogramı 2 TL 81 kuruş olan domatesin tüketiciye ulaştığı fiyatın 2 lira 54 kuruşa düştüğü görülüyor.

Raporda çiftçinden ürünü direkt alınması durumunda hem fiyatlarda bir miktar düşüş ve hem de çiftçilerin gelirlerinde artış yaşanacağı tespiti yapılıyor. Ama sadece bu değil raporda girdi kalemlerinde ithalata bağımlılığın olması, tarımsal üretimin iklim gibi diğer faktörlerden de etkilendiği vurgulanıyor.