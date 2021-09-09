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Tavuk eti üretimi dibi gördü

Tavuk eti üretimi dibi gördü

Türkiye'de temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,7, tavuk eti üretimi yüzde 7,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, hindi eti üretimi ise yüzde 26,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 16,4 azalarak 161 bin 923 ton olarak gerçekleşti.

Temmuzda Türkiye’de tavuk eti üretimi 161 bin 923 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti.

Verilere göre, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,7, tavuk eti üretimi yüzde 7,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, hindi eti üretimi ise yüzde 26,6 azaldı.

KESİLEN TAVUK VE ÜRETİLEN YUMURTA AYLIKTA AZALDI

Temmuz ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 15,8 azalarak 90 milyon 779 bin adet oldu.

Aynı ayda bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,2 artarak 1,52 milyar adet oldu.

Etiketler tavuk eti kümes hayvanı tüik küçük baş hayvancılık yumurta
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