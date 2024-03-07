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TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara: ''Faiz hariç bütün düğmelere bastılar''

TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara: ''Faiz hariç bütün düğmelere bastılar''
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Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, TCMB'nin sıkılaşma adımlarına ilişkin ''Maalesef Merkez Bankası yine yalnız bırakıldığı gibi, temel politika aracı da kısıtlanıyor. Seçime kadar idare etmek için, faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda kalıyor.'' dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası’nın son aldığı sıkılaşma önlemlerine yönelik açıklama yaptı.

Kara, Merkez Bankası’nın seçimlere kadar idare etmek için faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda olduğunu ve yalnız bırakıldığını ifade etti.

Hakan Kara’nın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bu seviyelerdeki enflasyonla mücadele topyekûn bir çaba gerektirir. Maalesef Merkez Bankası yine yalnız bırakıldığı gibi, temel politika aracı da kısıtlanıyor. Seçime kadar idare etmek için, faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda kalıyor.”

 

Etiketler Hakan Kara tcmb Merkez Bankası başekonomist
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