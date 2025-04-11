TCMB'nin Dolar, enflasyon ve faiz tahminleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz, dolar ve enflasyon beklentilerinden oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin nisan ayı sonuçlarını yayımladı.

Yıl sonu Dolar/TL beklentisi

TCMB'nin açıkladığı anket sonuçlarında katılımcıların bir önceki dönemde 42,79 TL olan 2025 sonu Dolar/TL beklentisi 43,60 TL'ye yükselirken, bir önceki dönemde 44,42 TL olan 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 45,85 TL olarak belirlendi.

Yıl sonu faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın dördüncü anketinde yüzde 46 olarak belirlendi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu TÜFE beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 29,98 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 28,04 olarak belirlenmişti. İlgili ankette ayrıca 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,56, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak belirlendi.

Serhan Işılay / Haber3com