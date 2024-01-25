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TCMB'nin faiz kararı sonrasında kredi kartı faizleri değişti mi ?

TCMB'nin faiz kararı sonrasında kredi kartı faizleri değişti mi ?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yılının ilk faiz kararında politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 45’e yükseltmesinin ardından kredi kartı azami faiz oranları ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu yanıt buldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı ve 2024 yılının ilk faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını verdi.

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından kredi kartlarının azami faiz oranları ile iş yeri azami komisyon oranları için merak edilen soru da yanıt buldu.

Geçen ay PPK sonrası yapılan açıklamada “Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır” denilmişti.

Yeni bir açıklama olmadığı için 3,11'lik üst sınır uygulanmaya devam edecek.

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