Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Muş, "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attı. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarına ilişkin, "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu.

Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı" dedi.

Ticaret Bakanı Muş "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Bakan Muş, dış ticaret ihracat rakamlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ocak-temmuz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara çıktı. Salgın öncesindeki 2019 ocak–temmuz dönemine göre yüzde 16,4 arttı.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmimiz, 268,2 milyar dolara yükselmiş, dış ticaret açığımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir."