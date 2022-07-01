Temmuz da zamla geldi: Sigaraya bir zam daha!

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, JTI grubundaki sigaralara 2 TL zam geldiğini duyurdu.

Asgari ücrete yapılacak ara zammın haberini bekleyen yurttaşlara, asgari zammından önce sigaraya gelen zam haberleri verildi.

En son 5 Mayıs'ta gelen 2 TL'lik zam ile birlikte bu yıl içerisinde sigaraya toplam 8 TL'lik zam yapılmıştı.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik bir daha zam geldiğini duyurdu.

Bu zam ile birlikte sigaraya gelen zamlar toplam 10 TL'ye çıktı.

Şu anlık sadece JTİ grubuna zam geldiği bilinirken, diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.