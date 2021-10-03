THY’den dikkat çeken koronavirüs düzenlemesi
THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.
Türk Hava Yolları (THY), ekim ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 260 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.
Açıklamada, 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletler için sınırsız değişiklik yapılabileceği ifade edildi:
“Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın.”
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