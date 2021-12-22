THY'nin THY Kargo projesi başlamadan bitti

THY Kargo’nun faaliyetlerine ayrı bir şirket olarak devam etme kararı ardından genel müdür olarak atanan Erhan Gök, görevi bırakmak zorunda kaldı.

Covid-19 nedeniyle uçuşların durduğu günlerde taşıdığı kargolarla THY'nın ayakta durmasında büyük payı olan THY Kargo'nun faaliyetlerine ayrı bir şirket olarak devam etme kararı rafa kaldırıldı. Rafa kaldırılma nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, kargoya atanan Genel Müdür Erhan Gök, görevi bırakmak zorunda kaldı. Kararın ardından görevi bırakan Gök'ün kendisi için tahsis edilen makam aracı ve telefonu THY tarafından elinden alındı. Genel Müdür Gök, görevi bırakmasının ardından, daha önce görev yaptığı THY Uçuş İşletme Başkanlığı yönetici pilotluk görevine geri döndü. THY Kargo'nun geleceğine ilişkin belirsizlik ise halen sürüyor.