THY’nin yolcu sayısı ağustosta %64 düştü

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği ocak-ağustos trafik sonuçlarına göre yolcu sayısı ağustosta 2.6 milyona geriledi.

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İç ve dış hatlarda düşüş

Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 47.1 düşüşle 1.49 milyon, dış hatlarda ise yüzde 75.4 düşüşle 1.14 milyona indi.

Doluluk oranı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 17.2 puan düşüşle yüzde 67.6 olarak kaydedildi; doluluk oranı iç hatlarda yüzde 75.8, dış hatlarda yüzde 65.2’ye geriledi.

THY’nin verilerinden önce çıkan diğer istatistikler şöyle:

- Arz edilen koltuk km ağustosta geçen yıl aynı döneme göre yüzde 65.9 düşüşle 6.1 milyon

- Yolcu sayısı ocak-ağustosta geçen yıl aynı döneme göre yüzde 61.3 düşüşle 19.24 milyon

- Yolcu sayısı ocak-ağustosta iç hatlarda yüzde 55.1 düşüşle 9.34 milyon, dış hatlarda yüzde 65.7 düşüşle 9.89 milyon

- Yolcu doluluk oranı ocak-ağustosta geçen yıl aynı döneme göre 7.5 puan düşüşle yüzde 73.8 oldu; doluluk oranı iç hatlarda yüzde 78.4, dış hatlarda yüzde 72.9’a geriledi.

- Arz edilen koltuk km ocak-ağustosta geçen yıl aynı döneme göre yüzde 59.2 düşüşle 50.59 milyon

- Taşınan kargo-posta, Ağustos’ta yüzde 11 azalışla 115 bin 960 ton, ocak-ağustosta yüzde 3.3 azalışla 950 bin 164 ton

- Ağustos sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı ise 357.

