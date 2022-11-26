Ticari araç muayene ücretlerine indirim istendi

Türkiye'de zorunlu olmasına rağmen özel sektöre devredilen ve istenen fahiş fiyatlarla tepki çeken "araç muayeneleri" için TESK ticari araçlar için uygulanan tarifeye indirim istedi. Araç muayene ücretleri 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranıyla birlikte yüzde 122,93 oranında zamlanacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşından itibaren araç muayene ücretlerinde yüzde 122.93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılacağını anımsattı.

Bloomberg HT'nin haberine göre bu artıştan ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın etkileneceğine işaret eden Palandöken, ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerine indirim yapılması gerektiğini savundu.

Palandöken, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 26 milyon araçtan 10 milyonunun ticari araç olduğunu kaydederek, "Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemiden yeni çıkan esnafımız geçmişteki zararını karşılayamadı ve işleri henüz rayına oturmadı. Son bir yılda mazota gelen zamlarla birlikte belini doğrultamayan şoför esnafımız araç muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödemekte güçlük çekiyor. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için her yıl zorunluluğu olan ticari araç muayenelerine özel bir indirim sağlanmalı" ifadesini kullandı.

Araç muayene ücreti ne kadar ?

Araç muayene ücretleri 2022 yılı tarifesi:

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 258,42 TL

- 2023 yılında yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı sonrası: 576,09 TL olacak

Römork ve Yarı Römork, Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı: 507,40 TL

- 2023 yılında yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı sonrası: 1.131,14 TL olacak

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 685,58 TL

- 2023 yılında yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı sonrası: 1.528,36 TL olacak