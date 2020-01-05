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  3. 05 Ocak 2020 17:50

TOGG paylaştı ! Yerli otomobil bulmacasını çözene ödül var

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medyada bir bulmaca yayınladı ve bulmacayı çözen ilk 51 kişiye hediye verileceğini duyurdu.

TOGG paylaştı ! Yerli otomobil bulmacasını çözene ödül var
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından bir bulmaca yayınladı ve bulmacayı çözen ilk 51 kişiye, aracın isme özel eskiz çalışmasının hediye edileceğini bildirdi.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz.

Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye!

Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız."

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