TOKİ 27 ildeki 188 taşınmazı satışa çıkardı

Güncelleme:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul ve Ankara dahil 27 ildeki 188 taşınmazı 26 Kasım’da açık artırmayla satacak.

TOKİ'nin Kasım ayı içerisinde açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede 188 arsa şu illerde bulunuyor:

“Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van.”

Ayrıca İzmir ve Malatya’da iki taşınmaz da açık artırmayla kiralanacak.

Taşınmazlar ihaleyi kazananın talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Peşin ya da yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecekler. Tutarı peşin ödemek isteyenlere yüzde 15 indirim yapılacak.

Açık artırmalar, 26 Kasım 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek. ‘Muzayede.emlakyonetim.com.tr’ üzerinden teklif de verilebilir.

Ayrıntılı bilgi ‘www.toki.gov.tr’ ile ‘muzayede.emlakyonetim.com.tr’ internet siteleri ve ‘444 84 34’ numaralı telefonda.

