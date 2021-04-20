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Toshiba, 20 milyar dolarlık teklifi reddetti

Japon devi Toshiba Corporation, İngiliz özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'ın 20 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti.

Toshiba’dan yapılan açıklamada, CVC’nin bağlayıcı olmayan satın alma teklifinin gerçekten değerlendirilecek kadar “özgün” olmadığı belirtildi.

CVC, Japon firmasını satın alıp borsadan çıkararak özel bir şirket hale getirmeyi planlıyordu.

Toshiba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel ekonomik krizden olumsuz etkilendi.

Japon şirketin portföyünde nükleer santral ve savunma projelerinin olması nedeniyle Japon hükümetinin satışa onay vermesi gerekiyor.

Etiketler CVC Capital Partners Japon satın alma Toshiba Corp
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