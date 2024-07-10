  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TÜDER de emekli maaşlarına zam istedi

TÜDER de emekli maaşlarına zam istedi

TÜDER de emekli maaşlarına zam istedi
Güncelleme:

Sabit gelirli emekliler başta olmak üzere, toplumun alt ve orta gelir gruplarının gelirlerinde iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "emekli maaşlarında iyileştirme mutlaka yapılmalıdır" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık zam farkı yüzde 24,73 olarak belirlenmişti.

Ancak AK Parti iktidarının getirdiği "kök maaş" düzenlemesi nedeniyle 1,8 milyon emekli maaşlarında bu farkı görememiş ve Temmuz ayına zamsız girmişti.

 1,8 milyon emekli zamsız maaşlarıyla geçim savaşını sürdürürken hem emekliler, hem muhalefet, hem de STK'lardan emekli maaşlarına zam yapılması gerektiği çağrıları gelmeye devam ediyor.

Türkiye'deki çarpık gelir durumunu "milli gelirin yaklaşık % 50’sine, nüfusun % 20’si sahip bulunuyor" diyerek özetleyen Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "emekli maaşlarında iyileştirme mutlaka yapılmalıdır" çağrısı yaptı.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün yaptığı açıklama:

Ülkemizde, milli gelirin yaklaşık % 50’sine, nüfusun % 20’si sahip bulunuyor. Bu çarpık bir gelir dağılımını, gelir dağılımı eşitsizliğini ortaya koyuyor.

Siyaseten, milli gelirin geri kalan % 50’sini paylaşan nüfusun % 80’lik kısmına sahip olmak ve onları yaşatmak önem taşıyor.

Bu nedenle, ekonomi kötü durumda iken CHP erken seçim söylevleri ile kendine avantaj sağlamak istiyor. Ak Parti’de ekonomideki zor günleri seçimsiz atlatıp, iyileşme sürecinde kendine avantaj sağlamayı bekliyor.

Ancak, ortada bir gerçek var, o da fiyatlar genel seviyesinin yüksekliği ve geçim şartlarının çok zor olduğudur.
Siyasetçiler açısından, orta ve alt gelir gruplarını korumayan, ekonomik fedakarlığı onlara yükleyen ekonomi politikalarının siyasi sonuçları, beklenenden ağır olabilir.

Bu nedenle, sabit gelirli emekliler başta olmak üzere, toplumun alt ve orta gelir gruplarının gelirlerinde mutlaka iyileştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Etiketler Tüketiciler Derneği tüder levent küçük emekli maaşları emekli maaşı maaş zammı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kısmetse Olur güzeli Eslem Sena Nur'a korkunç saldırı Kısmetse Olur güzeli Eslem Sena Nur'a korkunç saldırı Kayyum hazırlığı mı? Erdoğan'ın atadığı vali dikkat çekti Kayyum hazırlığı mı? Erdoğan'ın atadığı vali dikkat çekti Barınma krizinde gelinen son nokta: Memur değilsen ev yok Barınma krizinde gelinen son nokta: Memur değilsen ev yok Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası ROK'tan ilk açıklama Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası ROK'tan ilk açıklama 2 Türk'ün de yarıştığı ilk yapay zeka güzellik yarışmasında kazanan belli oldu 2 Türk'ün de yarıştığı ilk yapay zeka güzellik yarışmasında kazanan belli oldu Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Son seçim anketi açıklandı: ''Halk erken seçim istiyor'' Son seçim anketi açıklandı: ''Halk erken seçim istiyor'' Cübbeli Ahmet tarikat ve cemaatleri tek tek ifşa etti Cübbeli Ahmet tarikat ve cemaatleri tek tek ifşa etti Çağatay Ulusoy'un ''kaşesi'' dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un ''kaşesi'' dudak uçuklattı Buket Aydın stüdyoyu terk etti Buket Aydın stüdyoyu terk etti
ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin Ensest ifadelerle infial yaratan Onlar Ermiş Muradına adlı kitap için açıklama geldi Ensest ifadelerle infial yaratan Onlar Ermiş Muradına adlı kitap için açıklama geldi