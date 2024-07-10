TÜDER de emekli maaşlarına zam istedi

Sabit gelirli emekliler başta olmak üzere, toplumun alt ve orta gelir gruplarının gelirlerinde iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "emekli maaşlarında iyileştirme mutlaka yapılmalıdır" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık zam farkı yüzde 24,73 olarak belirlenmişti.

Ancak AK Parti iktidarının getirdiği "kök maaş" düzenlemesi nedeniyle 1,8 milyon emekli maaşlarında bu farkı görememiş ve Temmuz ayına zamsız girmişti.

1,8 milyon emekli zamsız maaşlarıyla geçim savaşını sürdürürken hem emekliler, hem muhalefet, hem de STK'lardan emekli maaşlarına zam yapılması gerektiği çağrıları gelmeye devam ediyor.

Türkiye'deki çarpık gelir durumunu "milli gelirin yaklaşık % 50’sine, nüfusun % 20’si sahip bulunuyor" diyerek özetleyen Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "emekli maaşlarında iyileştirme mutlaka yapılmalıdır" çağrısı yaptı.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün yaptığı açıklama:

Ülkemizde, milli gelirin yaklaşık % 50’sine, nüfusun % 20’si sahip bulunuyor. Bu çarpık bir gelir dağılımını, gelir dağılımı eşitsizliğini ortaya koyuyor.

Siyaseten, milli gelirin geri kalan % 50’sini paylaşan nüfusun % 80’lik kısmına sahip olmak ve onları yaşatmak önem taşıyor.

Bu nedenle, ekonomi kötü durumda iken CHP erken seçim söylevleri ile kendine avantaj sağlamak istiyor. Ak Parti’de ekonomideki zor günleri seçimsiz atlatıp, iyileşme sürecinde kendine avantaj sağlamayı bekliyor.

Ancak, ortada bir gerçek var, o da fiyatlar genel seviyesinin yüksekliği ve geçim şartlarının çok zor olduğudur.

Siyasetçiler açısından, orta ve alt gelir gruplarını korumayan, ekonomik fedakarlığı onlara yükleyen ekonomi politikalarının siyasi sonuçları, beklenenden ağır olabilir.

Bu nedenle, sabit gelirli emekliler başta olmak üzere, toplumun alt ve orta gelir gruplarının gelirlerinde mutlaka iyileştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır.