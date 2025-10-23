TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük: ''Elektrikte sübvansiyon sınırı düşürülmemeli''

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük elektrikteki 5 bin kWh’lik sübvansiyon sınırını düşürmeye yönelik düzenleme hazırlığına itiraz ederek ''Elektrikte sübvansiyon sınırı düşürülmemeli" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikteki 5 bin kWh’lik sübvansiyon sınırını düşürmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle yüksek tüketimli haneler destek dışında kalacak, sübvansiyonlar daha dar ve hedefli kesimlere yönlendirilecek. Değişikliğin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi, etkisinin Şubat 2026 faturalarına yansıması bekleniyor.

Kamuoyunda tartışmalara yol açacak olan bu düzenlemeyi yorumlayan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "elektrikte sübvansiyon sınırı düşürülmelidir" çağrısı yaptı.

İşte TÜDER Genel Başkanı Küçük'ün o çağrısı:

Basına yansıyan haberlere göre; mesken aboneleri için uygulanan ve yıllık 5.000 kWh tüketimi aşmayanlara düşük tarife üzerinden ücretlendirme (sübvansiyon) desteğinde değişikliğe gidilerek, bu sınırın aşağı çekilmesi planlanmaktadır.

Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, yıllık 5.000 kWh’nin altında elektrik tüketimi yapan mesken abonelerinin faturaları yükselecek, abonelere ek mali yük gelecektir. Uygulamanın 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Ekonomik açıdan, hayat pahalılığının ve geçim sıkıntısının toplumun tüm kesimlerini yoğun bir şekilde etkilediği, emekliler ile sabit ve dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı bir dönemde, elektrik faturalarına yansıyacak yeni artışlar asla kabul edilemezdir.

Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte artacak ısınma ve enerji ihtiyacı da dikkate alındığında, böyle bir uygulama vatandaş üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artıracaktır.

Yetkililerden beklentimiz; elektrik faturalarını artıracak düzenlemeler yerine, enerji maliyetlerini ve fatura tutarlarını düşürecek önlemler almaları, vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak adımlar atmalarıdır.

Bu konuyu, başta Cumhurbaşkanlığı Makamı olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile tüm ilgili kurum ve yetkililerin dikkatine ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan



