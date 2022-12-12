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TÜİK personel alımı yapacak

TÜİK personel alımı yapacak
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Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) 10 uzman yardımcısı alınmasına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sınavla 10 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirilecek.

Üniversitelerin mezun olduğu ilgili bölümlerine göre şartları sağlayan adayların, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve TÜİK (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde yayımlanacak sınav ilanını inceleyerek, başvurularını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapmaları gerekiyor.

Alınacak 10 personelin belirleneceği sınavın yeri, zamanı ve başvuru şartları yayımlanacak ilanda belirtilecek.

Etiketler tüik türkiye istatistik kurumu personel alımı resmi gazete
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