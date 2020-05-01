TÜPRAŞ Üretimi durduruyor!

TÜPRAŞ, koronavirüs salgı nedeniyle İzmir Rafinerisi’ni 5 Mayıs ile 1 Temmuz arasında üretimi durduracağını açıkladı.



Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) İzmir'deki rafinerisinde üretimi 5 Mayıs'ta durduracak. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; koronavirüs (Kovid-19) salgının akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 5 Mayıs tarihinde üretime ara verilecek. Açıklamada üretimin 1 Temmuz'da başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

TÜPRAŞ’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) yapılan açıklamada söyle: “,20 Nisan tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için üretim miktarı beklentimizi aşağı yönlü revize ettiğimizi kamuya duyurmuştuk. Bu çerçevede, iç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.”