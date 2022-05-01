  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türk İş'ten asgari ücret çağrısı: Temmuz'u beklemenin anlamı yok

Türk İş'ten asgari ücret çağrısı: Temmuz'u beklemenin anlamı yok

Türk İş'ten asgari ücret çağrısı: Temmuz'u beklemenin anlamı yok

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, ''Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler'' dedi.

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e geldi. Kazancı yokuşuna karanfil bırakan grup, ardından Cumhuriyet Anıtı'na da çelenk bıraktı. Çelenk bıraktıktan sonra açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bugün 81 vilayette, 5 bölgemizde 424 sendikamız, 30 bin aktif temsilcimizle beraber ana temamız 'hayat pahalılığı, örgütlenme'. Bu saatte Türkiye'nin bütün alanlarında arkadaşlarımız hayat pahalılığını, örgütlenmeyi anlatacak. TÜRK- İŞ her siyasi görüşten, her düşünceden, her takımı tutan topluluktan oluşan bir devasa bir kurum. 70 senedir, ülkeden yana olduk, emekliden yana olduk, emekçiden yana olduk, işçiden yana olduk. Mazlumdan yana olduk. Türk bunu sürdürmeye devam edecektir" dedi.  

AÇIKLANAN ENFLASYONU ASGARİ ÜCRETLİYE VERSİNLER  

Gazetecilerin asgari ücrete ara zamla alakalı sorduğu soruyu yanıtlayan Atalay, "Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Aralık'ı beklemenin de bir anlamı yok. Her ayın 4'ünde bundan 3 gün sonra enflasyon açıklanacak. O açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler, işçinin tamamına her ay versinler. Haziran'ı falan beklemenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği! Gözaltılar varTaksim'de 1 Mayıs hareketliliği! Gözaltılar varHaber

 

DHA

Etiketler türk iş ergün atalay asgari ücret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2022'de bir ilk! Gökyüzündeki görsel şölen böyle görüntülendi
AK Parti'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kritik açıklama
Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği! Gözaltılar var
Masaj salonunda skandal! Kadın masör, patronuna suçüstü yakalandı
Şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor
İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Motosikletlilerin Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti belli oldu
Eve çağırdığı tesisatçıyı sopayla öldürdü
Nesli tehlikede olan balaban kuşu İstanbul'da ortaya çıktı