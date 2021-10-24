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Türk-İş'ten gelir vergisi düşürülsün talebi

Türk-İş'ten gelir vergisi düşürülsün talebi

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi dilimlerinden kaynaklanan ciddi gelir kayıplarına dikkati çekerek, çalışanlara yönelik vergi adaletinin sağlanması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını talep etti.

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi..

Konfederasyon, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Vergi Konseyi Başkanlığına bir yazı gönderdi.

Net ücreti 4 bin lira olan bir işçinin Haziran ayında yüzde 20, Aralık ayında ise yüzde 27'lik vergi dilimlerine girdiğini belirtilen yazıda, "Ücreti 4 bin lira olan işçi bin 479 lira kayba uğruyor" denildi.

Çalışanlara yönelik vergi adaletinin sağlanması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması talep edilen yazıda, "Gelir Vergisi'nde ücretliler lehine ayrım yapılmalı" ifadesi de yer aldı.

Etiketler Türk-İş gelir vergi
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