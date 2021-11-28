Dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Financial Times'ta yer alan başyazıda, Türkiye'de rekor üstüne rekor kıran döviz kuru için Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret edilerek, "Türk Lirası’ndaki değer kaybının nedeni Erdoğan" ifadesi yer aldı.

Türk Lirası'ndaki değer kaybının nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirten Financial Times gazetesi bugünkü baş yazısında, “Türklerin bu koşullarda tasarrufları korumasının tek yolu, Erdoğan’ın kontrolü altında olmayan bir para birimine dönmek” dedi.

Sözcü gazetesinin Financial Times'tan aktardığı habere göre TL'deki çöküşün, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ülkenin ekonomik temellerindeki sorunlardan kaynaklanmadığı belirtilerek “Para birimindeki sıkıntıların neredeyse tamamı tek bir adamın giderek daha fazla hata içeren kararlarını ve sözüm ona bağımsız olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinde kullandığı nüfuzunu yansıtıyor” denildi.

“FİYATLAR MERHAMETSİZCE ARTACAK”

Erdoğan'ın ‘Türkiye ekonomik bir kurtuluş savaşı veriyor' sözlerinin hatırlatıldığı yazıda “Yüksek fiyatlar yaşam standartlarını gerilettikçe, Erdoğan’ın popülaritesi azalıyor.

Enflasyon şimdiden yıllık yüzde 20 oranında seyrediyor. Bu da gerçek faiz oranlarının yaklaşık negatif yüzde 5 oranında olduğu anlamına geliyor. Eğer Cumhurbaşkanı faiz indirme programına devam ederse, TL daha da düşecek ve fiyatlar merhametsizce artacak” değerlendirmesi yapıldı.

“NE KADAR HASAR VERECEK?”

Türklerin tasarruflarını korumasının tek yolunun Erdoğan’ın kontrolü altında olmayan bir para birimine yönelmek olduğu vurgulanan yazıda, “Eğer Erdoğan aniden bir rota değişikliğine gitmezse çok büyük bir potansiyeli bulunan bir ülke olarak Türkiye’nin önündeki tek soru, Cumhurbaşkanı’nın koltuğunda daha ne kadar kalacağı ve gitmeden önce ne kadar hasar vereceği olacaktır” denildi.