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Türk şirketi dünya devi IBM'in şirketini satın aldı

Türk şirketi dünya devi IBM'in şirketini satın aldı
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Türkiye'de IBM'in teknik servisi olarak hizmet veren Destek Bilgisayar, IBM'in sahibi olduğu bir teknoloji şirketini satın alarak bünyesine kattı.

ABD merkezli teknoloji devi IBM'e teknik servis hizmeti veren ve Türkiye'de 28 yıldır faaliyet gösteren Destek Bilgisayar, IBM'e ait Seri Bilgisayar Teknolojileri'ni satın aldığını duyurdu.

1996 yılında kurulan ve 1997’den bu yana IBM Teknik Servisi olarak faaliyet gösteren Destek Bilgisayar, 7 bölgede 29 ofisle hizmet veriyor. Şirket, yaklaşık 600 çalışanı ile IBM'in sahip olduğu Seri Bilgisayar Teknolojileri’ni devraldı. Bu satın alma ile birlikte Destek Bilgisayar, dünya devi IBM'in Türkiye’deki en önemli varlıklarından birini bünyesine katmış oldu. Bu gelişme, Destek Bilgisayar için stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

Merkezi New York'ta bulunan IBM, 175'ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir. 2023 verilerine göre, şirketin 282 binden fazla çalışanı ve 62 milyar doları aşan geliri bulunmaktadır. Dünyanın en değerli markalarından biri olan IBM'in varlıkları ise 135 milyar doların üzerindedir. Bu rakamlar, IBM'in global ölçekteki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

 

Etiketler ıbm deste bilgisayar seri bilgisayar teknolojileri anlaşma satın alma
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