Türk Telekom’dan Türkiye’nin enerji verimliliği için akıllı dönüşüm

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yerli ve milli ürün geliştirme vizyonu ile öncü faaliyetlerini sürdürüyor. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla çalışmalarına devam eden Türk Telekom, sabit ve mobil şebeke kabiliyetleri ile akıllı dönüşüme yönelik yenilikçi çözümler geliştiriyor.

Türk Telekom, enerji ve soğutma sistemlerindeki altyapı ekipmanlarının tek bir dijital platform üzerinden yönetilmesini olanak tanıyan yerli ve milli ‘Akıllı Enerji Yönetimi Platformu TTessa’ projesini hayata geçirdi. Enerji kaynaklarının verimli kullanarak önemli ölçüde tasarruf sağlayan TTessa Türk Telekom’un çevresel hedeflerine de katkı sunuyor. Türk Telekom bu proje ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri etkinliğinde ‘Dijital Dönüşüm’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Güçlü altyapımız ve uzman mühendislerimizle dijital dönüşümdeki öncü rolümüzü sürdürürken, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla tasarrufu ve verimliliği artıracak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Yerli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz TTessa platformu ile sabit ve mobil şebekelerimizden veri merkezlerimize kadar tüm enerji altyapımızı verimli, akıllı ve çevreye duyarlı biçimde yönetiyoruz. Hem karbon emisyonlarını azaltan hem de enerji tasarrufuyla ülkemizin enerji kaynaklarını koruyan bu altyapı sayesinde dijitalleşmenin toplumsal faydaya dönüşmesini sağlıyor, çevreyle uyumlu yerli çözümlerle Türkiye’nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yerli ve milli ürün geliştirme vizyonu ile öncü faaliyetlerini sürdürüyor. Yenilikçi teknolojiler ve inovatif projelerle çevresel etkilerini minimize etmek amacıyla çalışan Türk Telekom, sabit ve mobil şebekesi ile veri merkezlerinde enerji ve soğutma sistemlerinin dijitalleşmesine yönelik yerli ve milli ‘Akıllı Enerji Yönetimi Platformu TTessa’ projesini hayata geçirdi. Türk Telekom bu projesi ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, 11 kategoride değerlendirilen 613 proje arasından ‘Dijital Dönüşüm’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Dünyanın alanında en kapsamlı yapay zekâ destekli projesi olma özelliğini taşıyan ‘Enerji ve Soğutma Altyapısında Dijitalleşme ve Akıllı Dönüşüm Projesi- TTessa’, enerji tasarrufu sağlayarak karbon emisyonunu azaltıyor ve şirketin çevresel hedeflerine önemli ölçüde katkı sunuyor.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük ederken, sadece teknolojide değil; çevresel sürdürülebilirlikte de sorumluluk almayı görev edindik. Bu anlayışla faaliyetlerimizi çevreci teknolojilerle yürütüyor ve sürdürülebilir yerli çözümler konusunda öncü bir rol üstleniyoruz. Yerli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz TTessa platformu ile sabit ve mobil şebekelerimizden veri merkezlerimize kadar tüm enerji altyapımızı verimli, akıllı ve çevreye duyarlı biçimde yönetiyoruz. Hem karbon emisyonlarını azaltan hem de enerji tasarrufuyla ülkemizin enerji kaynaklarını koruyan bu altyapı sayesinde dijitalleşmenin toplumsal faydaya dönüşmesini sağlıyor, çevreyle uyumlu yerli çözümlerle Türkiye’nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Proje ile hizmet kalitesinin artırılması, elektrik ve akaryakıt tasarrufu, iş gücünün verimli kullanılması, enerji alt yapı sistemlerinde optimizasyon alanlarının ortaya çıkarılması, yatırım planlamalarının verimli yapılabilmesi dahil birçok alanda faydalar sağlanırken, tüm süreçler dijital metriklerle ölçülebilir ve raporlanabilir hale geldi. Bu dijitalleşme ile birlikte altyapıda yer alan enerji ve soğutma sistemleri ekipmanlarının satın alma sürecinden hurdaya ayrılana kadarki yaşam döngüsü, ekipmanların alarm yönetimi, bakım planlamaları, operasyon ekiplerinin tüm işletme faaliyetleri, yedek parça yönetimi, elektrik tüketim ve elektrik fatura takibi dahil tüm süreçlerin akıllandırıldığı yapay zekâ destekli birçok uygulama geliştirildi.