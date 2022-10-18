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Türk turizm devi Detur Global iflas etti

Türk turizm devi Detur Global iflas etti

Türkiye’nin Avrupa pazarındaki en güçlü tur operatörü şirketlerinden Detur Global, iflas ettiğini duyurdu.

Eylül ayında yaptığı açıklama ile operasyonlarını durdurduğunu duyuran Türk bayraklı tur operatörü Detur Global iflas ettiğini duyurdu.

Resmi Linkedin profilinde de bulunan web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile iflas ettiğini duyuran Detur açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Sektörün ve şirketin karşılaştığı zorluklar nedeniyle, daha önce 2022’nin geri kalanında seyahatlerin durdurulması, organizasyonel değişikliklerin uygulanması ve yeni sermaye eklenmesi, alternatif olarak gerekli koşullara sahip yeni sahiplerin getirilmesi ve operasyonların yeniden başlatılması kararı alındı. Ne yazık ki, banka ve kredi kartlarının arkasındaki şirketler ödemeleri durdurma kararı aldı ve çoğunluğa yapılan ödemeler tam olarak bu tür ödeme araçlarıyla yapılan ödemelerden oluştuğundan, likidite durumu akut hale geldi ve hayatta kalmayı sağlamak için planlanan önlemler için gerekli olan süre aşıldı.

Etiketler detur global tur operatörü
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