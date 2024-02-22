Türkiye'de gelirin gideri karşılama oranı hesaplandı: Son 20 yılın dibi!

Türkiye'de gelir ile gider arasındaki uçurum bir kez daha matematiksel olarak kanıtlandı. 2023 yılı Türk ekonomisi için son 20 yılın en kötü dönemi olarak kayıtlara geçerken gelirlerin giderleri karşılama oranı 2003 yılından beri ilk defa yüzde 80'in altına düştü

Euronews'te yer alan habere göre, merkezi yönetim bütçesinde gelirlerin giderleri karşılama oranı, 2023'te yüzde 78,7'ye kadar düştü. 2024 içinse bu oranın yüzde 75,9'a kadar gerilemesi bekleniyor. Aynı şekilde, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı da 2023'te yüzde 5,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor ve 2024'te bu oranın yüzde 6,4'e çıkması tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında merkezi yönetim bütçesinde gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 66,4 idi. Ancak, 2023'te bu oranın düşmesiyle birlikte, son 20 yılın en düşük seviyesine ulaşıldı.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre, merkezi yönetim bütçesi gelirlerinin 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin TL olması öngörülürken, giderlerinin ise 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin TL olması bekleniyor. Bu durumda, gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 75,9'a kadar düşmesi öngörülüyor.

Bütçe açığının GSYH'ye oranında da rekor bir artış beklentisi var. 2002 yılında yüzde 11,1 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, tedbirlerle birlikte azalarak 2022'de yüzde 1'e gerilemişti. Ancak, 2023 ve 2024 için yapılan tahminler, bu oranın artacağını öngörüyor.

Faiz harcamalarının da 2024'te artması bekleniyor. 2023'te faiz ödemelerinin 28,4 milyar dolara ulaşması, son yılların en yüksek seviyesiydi. 2024'te toplanacak vergilerin önemli bir kısmının faize ayrılması bekleniyor.

EuroNews