  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'den Rusya'ya ''dolaylı'' yaptırım! Kredi kartları kapandı

Türkiye'den Rusya'ya ''dolaylı'' yaptırım! Kredi kartları kapandı

Türkiye'den Rusya'ya ''dolaylı'' yaptırım! Kredi kartları kapandı

Uluslararası birçok ülke ve şirket Rusya’ya karşı yaptırımları açıklamaya devam ederken Visa ve MasterCard özellikli Rus kredi kartları Türkiye'de de kullanıma kapandı.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; Geçen hafta Visa ve Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını durduracağını açıklamış, Rusya’dan alınan Visa ve Mastercard özellikli kartların yurtdışında çalışmayacağı bildirilmişti. Rusya içerisinde söz konusu kartların son kullanım tarihine kadar geçerli olacağı kaydedilmişti. Dün itibariyle Türkiye’de Visa ve Mastercard özellikli kartlar kullanıma kapandı. Özellikle Antalya ve çevresinde yaşayan bazı Rus vatandaşlarının Visa ve Mastercard özellikli kartlarını kullanamadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Rusya açıklaması: ''Yaptırım uygulamayacağız''Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Rusya açıklaması: ''Yaptırım uygulamayacağız''Politika

 

(Kaynak)

Etiketler yaptırım kredi kartı mastercard visa rus kredi kartları rusya Türkiye ukrayna işgal savaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı
Piyasalar allak bullak; altın ve dolar için tahminler peş peşe geldi...
Çocuğa cinsel istismar davasında, ''Ciciş'' Esra Ersoy'a hapis cezası!
Damat Albayrak'ın ''Burası Çok Önemli'' dediği iddia!
İstanbul dün gece bu sesle yankılandı! Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü
Dekoltesi, kıyafetleri, şarkı kapağı derken... Gülşen'in Lolipop klibi de olay oldu
Kaza değil kabus! Tam 11 araç birbirine girdi
Benzine ve motorine gizli, LPG'ye sessiz sedasız zam
Cinsel gücün sırrı doğada bulundu! İşte en doğal viagra etkisi
Akşener Cumhurbaşkanlığı Sarayı için planını açıkladı