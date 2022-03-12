Türkiye'den Rusya'ya ''dolaylı'' yaptırım! Kredi kartları kapandı

Uluslararası birçok ülke ve şirket Rusya’ya karşı yaptırımları açıklamaya devam ederken Visa ve MasterCard özellikli Rus kredi kartları Türkiye'de de kullanıma kapandı.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; Geçen hafta Visa ve Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını durduracağını açıklamış, Rusya’dan alınan Visa ve Mastercard özellikli kartların yurtdışında çalışmayacağı bildirilmişti. Rusya içerisinde söz konusu kartların son kullanım tarihine kadar geçerli olacağı kaydedilmişti. Dün itibariyle Türkiye’de Visa ve Mastercard özellikli kartlar kullanıma kapandı. Özellikle Antalya ve çevresinde yaşayan bazı Rus vatandaşlarının Visa ve Mastercard özellikli kartlarını kullanamadığı öğrenildi.

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