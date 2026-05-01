Türkiye'den Somali'ye 30 milyon dolarlık dev hibe

Türkiye, Somali ile olan stratejik ve ekonomik iş birliğini yeni bir hibe anlaşmasıyla güçlendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Somali'ye toplamda 30 milyon dolara ulaşacak mali destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Somali Federal Cumhuriyeti arasında 30 milyon dolara kadar hibe sağlanmasına ilişkin anlaşma yürürlüğe girdi.

Aylık 2,5 milyon dolarlık taksitler halinde ödenecek olan hibeye ek olarak, Resmi Gazete'de Türkiye'ye ait tarihi eserlerin korunmasına yönelik ABD ile yapılan mutabakat zaptının uzatılmasına dair önemli bir karar da yer aldı.

Mogadişu'da 1 Nisan 2026 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye, Somali’ye aylık 2,5 milyon doları geçmeyecek şekilde hibe ödemesi gerçekleştirecek. Toplam hibe tutarı 30 milyon dolar ile sınırlandırılırken, Somali hükümetinin bu tutarı hangi alanlarda kullandığına dair Türkiye’ye düzenli rapor sunması şartı getirildi.

Bugünkü Resmi Gazete’de dikkat çeken bir diğer karar ise Türkiye’ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin korunmasına yönelik oldu. 19 Ocak 2021 tarihli "Türkiye ile ABD Arasında Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Mutabakat Zaptı", 24 Mart 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle uzatıldı. Bu karar, Anadolu topraklarından yasa dışı yollarla çıkarılan eserlerin ABD’ye girişinin engellenmesinde kritik rol oynamaya devam edecek.

Hibe anlaşması, Somali’nin bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitesinin artırılmasını hedeflerken; ödemelerin taksitler halinde yapılması ve kullanım raporu zorunluluğu, yardımın şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetilmesini amaçlıyor. Anlaşma, yayımlandığı tarih itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.