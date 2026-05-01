Edirne'de vahşet! 14 yaşındaki kız çocuğu pompalı tüfekle öldürüldü

Edirne'de 15 yaşındaki A.Ç., tartıştığı 14 yaşındaki kız çocuğunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (15) ve G.Ö.(14) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Ö.'ye ateş edip, kaçtı. G.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. G.Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, kaçan A.Ç.'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

