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Türkiye’nin bir devi daha konkordato istedi

Türkiye’nin bir devi daha konkordato istedi
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Yaşanan zorlu ekonomik şartlar nedeniyle Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticilerinden biri konkordato talep etti.

Başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede iflasları furyaya çeviren ekonomik kriz nedeniyle ülkemizdeki işletmelerde zorluk çekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir çikolata üreticisinin iflas etmesinin ardından şimdi de Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticisi konkordato talep etti.

Ekonomim'de haberine göre Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 3 büyük ambalaj fabrikasından birisi konkordato ilan etti. 1996 yılında İzmir'de kurulan Multipak Ambalaj hızla büyüdü. Ambalaja dair birçok ürünün üretimini gerçekleştiren firma Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alıyor. Multipak Ambalaj ve Gıda San. Tic. A.Ş. firması konkordato talebinde bulundu. Mahkeme kararıyla firmaya 3 ay geçici mühlet verildi.

Etiketler Multipak Ambalaj konkordato konkordato talebi
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