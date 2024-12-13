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Depoları doldurun: Benzine yine, yeniden zam geliyor

Depoları doldurun: Benzine yine, yeniden zam geliyor
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki indirimle başlayan Aralık ayı zamla devam ediyor... İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlar Kasım ayında da aralıksız devam ederken Aralık ayı az da olsa indirimlerle başlamıştı.

Kasım ayında 75 doları test eden petrol fiyatlarının ay sonunda 70 dolar bandına gerilemesi sonrasında aralık ayının ilk günlerinde benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilmişti.

Ancak rüzgar tersine döndü.

Dövizdeki değişiklikler ve uluslararası petrol fiyatlarının doğrudan etkilediği akaryakıt fiyatları, son dönemde sık sık değişiklik gösteriyor.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde de dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.

4 Aralık Çarşamba günü itibariyle benzine 97 Kuruş, 6 Aralık Cuma itibariyle de motorine 96 kuruş indirim gelmişti.

Ancak bu 2 indirimin süresi kısa sürdü.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bu gece yarısından sonra ( 14 Aralık Cumartesi itibariyle ) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 

Motorin fiyatında ise bir değişim olmayacak.

İşte 13 Aralık Cuma günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,59 TL
Motorin fiyatı: 43,87 TL 
LPG fiyatı: 27,21 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,15 TL
Motorin fiyatı: 43,30 TL 
LPG fiyatı: 27,30 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,07 TL 
Motorin fiyatı: 44,37 TL
LPG fiyatı: 27,26 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,48 TL
Motorin fiyatı: 44,82 TL
LPG fiyatı: 27,51 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,60 TL
Motorin fiyatı:  44,88 TL
LPG fiyatı: 26,96 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,78 TL
Motorin fiyatı: 44,17 TL
LPG fiyatı: 27,01 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,28 TL
Motorin fiyatı: 44,57 TL
LPG fiyatı: 26,87 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,38 TL
Motorin fiyatı: 44,67 TL
LPG fiyatı: 26,94 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,63 TL 
Motorin fiyatı: 44,95 TL
LPG fiyatı: 26,69 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,11 TL 
Motorin fiyatı: 44,47 TL
LPG fiyatı: 27,59 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  43,26 TL 
Motorin fiyatı: 44,58 TL
LPG fiyatı: 27,73 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,28 TL
Motorin fiyatı: 44,57 TL
LPG fiyatı: 27,36 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,35 TL 
Motorin fiyatı: 44,67 TL
LPG fiyatı: 28,06 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,32 TL 
Motorin fiyatı: 44,66 TL
LPG fiyatı: 27,58 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,68 TL 
Motorin fiyatı: 44,96 TL
LPG fiyatı: 27,82 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama, uluslararası piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor.

ÖTV ve EPDK Payı: Gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor.

KDV: Son olarak da KDV eklenerek nihai satış fiyatı belirleniyor.

Bu hesaplama sistemi nedeniyle uluslararası petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki değişiklikler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını hızla etkiliyor.

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