  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin ''Emekliler Ligi''ndeki sırası kahretti

Türkiye'nin ''Emekliler Ligi''ndeki sırası kahretti

Türkiye'nin ''Emekliler Ligi''ndeki sırası kahretti
Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre Türkiye'nin 48 ülke arasında 45. sırada yer aldığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabı X’te emeklilerin içinde bulunduğu zorlukları ortaya koyan verileri paylaştı. AKP’nin ekonomi politikalarını eleştiren Karabat, “AKP’nin yoksulluğu derinleştiren ekonomi politikaları sonucu emekliler açlık sınırının altında yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin içinde bulunduğu durumun dünyadaki araştırmalara da yansıdığına işaret eden Karabat Küresel Emeklilik Endeksi’nin verilerine dikkat çekti. Karabat, “İnsan kaynakları danışmanlığı şirketi Mercer’ın Küresel Emeklilik Endeksi’ne göre, Türkiye 48 ülke arasında 45’inci sırada yer aldı. Hollanda emeklilik endeksinde birinci, Hindistan ise sonuncu oldu. Dünya nüfusunun yüzde 65’ini kapsayan 48 emeklilik sisteminin 50’den fazla gösterge çerçevesinde değerlendirildiği Küresel Emeklilik Endeksi’nde Türkiye’yi, gelişmiş batı ülkelerinin yanı sıra Botsvana, Peru, Kolombiya gibi ülkeler de geçti. Türkiye’nin 48 ülke arasında 45’inci sırada yer aldığı araştırmada Türkiye’nin Batı ülkelerinin yanı sıra Botsvana, Peru, Kolombiya gibi ülkelerin de gerisinde olduğu görüldü” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre Türkiye'nin 48 ülke arasında 45. sırada yer aldığını belirtti.

''KRİZE TOPLUMSAL ÇÜRÜME DE EŞLİK EDİYOR''

Karabat , 2025 yılında tablonun daha da kötü olacağını belirterek, şunları dile getirdi:

“Çünkü AKP’nin planı, gerçekleşen enflasyon değil, IMF’nin de önerdiği gibi hedeflenen enflasyona göre maaş zammı yapmak. AKP’nin 2025 bütçesine bakıyorsunuz, vergi gelirleri yüzde 50’ye yakın artıyor. Ama maaş zamları, hayali olan düşük enflasyon hedeflerine göre yapılıyor.”

‘Ekonomik krize, toplumsal çürüme de eşlik ediyor’ diyen Karabat, “Geldiğimiz noktada ‘Batı bizi kıskanıyor’dan, Hindistan ile yarışan Türkiye haline geldik” değerlendirmesini yaptı.

 

Etiketler küresel emeklilik endeksi emekli türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu Meteoroloji'den yeni hafta için üçlü uyarı Meteoroloji'den yeni hafta için üçlü uyarı ''Nişanlım depremde öldü'' diyerek kadınları ağına düşürdü ''Nişanlım depremde öldü'' diyerek kadınları ağına düşürdü Bebekler ölürken kahkaha atıp, şakalaşmışlar Bebekler ölürken kahkaha atıp, şakalaşmışlar Dünya devinden altın fiyatları için yeni tahmin Dünya devinden altın fiyatları için yeni tahmin Yıldız futbolcunun attığı röveşata golü tarihe geçti Yıldız futbolcunun attığı röveşata golü tarihe geçti Wanda Nara cesur pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti Wanda Nara cesur pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti Ankara'da binlerce işçi sokağa indi: ''Zordayız Geçinemiyoruz'' Ankara'da binlerce işçi sokağa indi: ''Zordayız Geçinemiyoruz'' Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor Noter ücretlerine yeni düzenleme geliyor Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti Baygın halde sedyeyle hastaneye getirildi; yaptıkları şoke etti
Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada Kadının eski kocasını dövdüğü anlar kamerada Erdoğan'dan bebek katili çete için talimat Erdoğan'dan bebek katili çete için talimat Maliye bu sefer lüks saatlerin peşine düştü Maliye bu sefer lüks saatlerin peşine düştü Herkes yenidoğan çetesini konuşurken bir skandal daha patladı Herkes yenidoğan çetesini konuşurken bir skandal daha patladı Yine Marmaray, yine intihar Yine Marmaray, yine intihar Ünlü astrolog bu sefer erken seçim için tarih verdi Ünlü astrolog bu sefer erken seçim için tarih verdi Eğlence merkezini alevler sardı Eğlence merkezini alevler sardı Kara kış bu sene erken geldi Kara kış bu sene erken geldi Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler Bebeğini kaybeden babadan kan donduran sözler